Москва, 21 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что все, вставшие на путь предательства, понесут ответственность, предусмотренную в рамках законодательства.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону», — заявил Путин в ходе оглашения послания парламенту Российской Федерации 21 февраля.

При этом глава государства отметил, что российская сторона никогда не будет уподобляться западным элитам и «киевскому режиму», которые «занимаются охотой на ведьм».

Ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин предупредил, что Запад предпримет попытки расколоть Россию через национал-предателей.