Путин: Запад хотел, чтобы жители России страдали

Москва, , 12:57 — REGNUM Западные страны вводят санкции, которые, по их замыслу, должны негативно отражаться на жизни простых граждан России, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Тем самым Запад, проявляя свой «гуманизм», хотел заставить жителей России страдать, чтобы использовать это для дестабилизации российского общества изнутри, отметил президент.

Эти цели достигнуты не были, констатировал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.