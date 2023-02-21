Путин поручил поддержать семьи погибших в ходе спецоперации российских военных

Москва, , 12:55 — REGNUM Долгом российских властей является поддержка семей военных, погибших в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

СВО Иван Шилов, ИА REGNUM

«Над долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», — сказал он.

При этом российский лидер уточнил, что на нужды таких людей российским чиновникам нужно откликаться сразу и без волокиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что семья каждого из участников специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине должна быть окружена заботой и почётом.