Москва, 21 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Россия не ведёт войну с украинским народом, заявил 21 февраля российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Фонтан «Дружба народов». ВДНХ

Владимир Путин «Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил».

Президент подчеркнул, что украинский народ «стал заложником киевского режима и его западных хозяев». Украина сегодня находится под оккупацией Запада «в политическом, военном, экономическом смысле».