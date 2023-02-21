Путин объявил минуту молчания по погибшим военным и мирным жителям Донбасса
Москва, 21 февраля 2023, 12:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе.
Глава Российского государства почтил память погибших под обстрелами военных, мирных граждан, детей.
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Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик.
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