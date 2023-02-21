Москва, 21 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе.

Сергей Савостьянов/ТАСС Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Российского государства почтил память погибших под обстрелами военных, мирных граждан, детей.

Владимир Путин «Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей».

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Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик.