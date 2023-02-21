Москва, 21 февраля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Страны Запада насаждают по всему миру принципы тоталитаризма. Их цель — безграничная власть над всеми. Россия при этом защищает свой дом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Он отметил, что из-за политики Запада за последние десятилетия в хаос погружены целые регионы, а «в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибло более 900 тыс. человек, более 38 млн — стали беженцами».

В своем послании Путин также отметил, что западные политики закрывали глаза на преступления, совершаемые нацистами в Донбассе, помогали Киеву оружием.

Напомним, 21 февраля президент РФ выступает с посланием к Федеральному собранию. В нем он дает оценку произошедшим за год событиям, в том числе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.