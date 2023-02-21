Москва, 21 февраля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Попытки сделать из Украины «анти-Россию» предпринимались уже давно и продолжаются и сейчас. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Антироссийский полигон НАТО

«В 30-е годы Запад открыл нацистам путь к власти в Германии. Сегодня из Украины делают «анти-Россию», этот проект уходит ещё в XIX век, его взращивали Австро-Венгрия, Польша, чтобы оторвать исторические территории от нашей страны», ― напомнил глава государства.

Российский лидер также добавил, что недавно одной из бригад ВСУ присвоили наименование «Эдельвейс», как гитлеровской дивизии, «участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных, карательных операциях».

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«Эсэсовские шевроны пользуются на Украине огромной популярностью. На технику наносятся знаки Вермахта. Запад этого не замечает», ― констатировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что истеричная реакция западных стран на военную спецоперацию России доказывает, что СВО была необходима. По его словам, главной целью спецоперации было сорвать планы по созданию «анти-России» у границ страны.