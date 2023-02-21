Москва, , 12:44 — REGNUM Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 21 февраля.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

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«Им, извините за моветон, наплевать. Наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны», — сказал глава Российского государства.

По словам президента, Запад считает, что можно использовать всех, и террористов, и неонацистов, только бы исполняли волю Запада, служили оружием против России.

«Можно использовать всех <…> хоть чёрта лысого», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что спецоперация дала импульс новому миропорядку. На первые роли в мире выходят такие страны-цивилизации, как Россия, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, арабский мир, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн.