Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне СВО
Москва, 21 февраля 2023, 12:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля выразил благодарность военным корреспондентам за работу в зоне проведения специальной военной операции.
Президент отмети также труд граждан других профессий, помогающих в решении задач СВО — военных священников, госслужащих, предпринимателей.
Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.