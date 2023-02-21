Владимир Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации

Москва, , 12:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля выразил благодарность военным корреспондентам за работу в зоне проведения специальной военной операции.

Доставка продовольственной помощи в Мариуполь Третьяков Никита © ИА REGNUM

Президент отмети также труд граждан других профессий, помогающих в решении задач СВО — военных священников, госслужащих, предпринимателей.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.