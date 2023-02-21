Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне СВО
Владимир Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации
Москва, 21 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля выразил благодарность военным корреспондентам за работу в зоне проведения специальной военной операции.
Третьяков Никита ИА REGNUM
Доставка продовольственной помощи в Мариуполь
Президент отмети также труд граждан других профессий, помогающих в решении задач СВО — военных священников, госслужащих, предпринимателей.
Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.