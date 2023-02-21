Москва, 21 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля выразил благодарность военным корреспондентам за работу в зоне проведения специальной военной операции.

Третьяков Никита ИА REGNUM Доставка продовольственной помощи в Мариуполь

Президент отмети также труд граждан других профессий, помогающих в решении задач СВО — военных священников, госслужащих, предпринимателей.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.