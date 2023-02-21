Москва, , 12:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания парламенту Российской Федерации 21 февраля заявил о неуязвимости и непобедимости российской армии на поле боя.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Победить Россию на поле боя невозможно», — заявил глава государства.

Оглашение послания Федеральному собранию проходит в Гостином дворе и началось в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время предоставят Украине очередную партию военной помощи. Агентство Reuters оценивает новый пакет помощи в 500 миллионов евро.

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