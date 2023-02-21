Москва, 21 февраля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Инициативы России о переговорах были отвергнуты западными странами. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы получили отказ по всем принципиальным позициям. Стало ясно, что отмашка на реализацию агрессии дана. Угроза нарастала с каждым днём», ― подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что к февралю 2022 года «всё было готово для очередной карательной акции Киева на Донбассе».

Путин также указал, что, «пока пылал Донбасс и лилась кровь, Россия искренне стремилась к мирному решению». При этом Запад «играл на жизнях людей, играл «краплёными картами».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства пояснил, что целью СВО является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.