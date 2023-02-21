Москва, 21 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Страны Запада, выступая посредниками в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе, проводили политику обмана, о чем теперь открыто признались ряд политиков. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Сергей Корсун ИА REGNUM Запад с нами

«Мы делали всё возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры. <> Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью», — сказал Путин.

Он отметил, что западные политики тянули время и закрывали глаза на преступления, совершаемые на Украине в Донбассе, поставляли оружие националистическим батальонам. Российский лидер напомнил, кто Киев также пытался получить ядерное оружие. Теперь на Западе открыто называют Минские соглашения «блефом».

«Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован раньше. Так же бессовестно, двулично они вели себя раньше, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться», — заявил российский президент.

Напомним, Путин выступает с посланием Федеральному собранию в годовщину признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.