Москва, , 12:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля подчеркнул, что обвинения в адрес России из-за спецоперации нужны, чтобы все забыли, что натворил Запад.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Складывается впечатление, что обвинения в адрес России нужны, чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив регионы в хаос», — сказал Путин.

Ранее в своей речи президент подчеркнул, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись до начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 8465 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. В то время как с конца 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем.