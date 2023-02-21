Путин: ответственность за разжигание конфликта на Украине лежит на Западе

Москва, , 12:36 — REGNUM Ответственность за разжигание конфликта на Украине полностью лежит на элитах западных стран, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Президент также отметил, что Россия была готова решать вопросы мирным способом, но западные страны «тянули время и занимались крючкотворством» вместо того, чтобы вместе разрабатывать систему безопасности.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.