Путин: в разжигании конфликта на Украине виновен Запад
Москва, 21 февраля 2023, 12:36 — REGNUM Ответственность за разжигание конфликта на Украине полностью лежит на элитах западных стран, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Президент также отметил, что Россия была готова решать вопросы мирным способом, но западные страны «тянули время и занимались крючкотворством» вместо того, чтобы вместе разрабатывать систему безопасности.
Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.