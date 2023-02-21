Вашингтон, 15 апреля, 2020, 02:57 — ИА Регнум. 602 989 случаев инфицирования новым коронавирусом подтверждено на территории США, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, в стране зарегистрировано 25 575 летальных исходов от осложнений заболевания COVID-19. Еще 46 тысяч пациентов излечились и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля американский президент Дональд Трамп распорядился приостановить выплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Ранее он раскритиковал руководство ВОЗ за недостаточные по отношению к США действия по борьбе с пандемией.