Москва, 21 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Запад дал отмашку на реализацию агрессивных планов в отношении России, заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Окончательно ясно это стало в декабре 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Владимир Путин «Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года всё готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе».

Президент добавил, что Запад использует Украину как полигон.