Донецк, , 12:36 — REGNUM Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, чтобы иметь основания для их защиты от готовящегося Киевом нападения. Об этом 21 февраля заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.

ДНР. Инфографика © ИА REGNUM

«Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии», — сказал Бидевка.

Он напомнил, что доказательства готовящегося нападения были впоследствии найдены и обнародованы. Спикер народного совета ДНР подчеркнул роль президента РФ Владимира Путина в признании республик и предотвращении наступления ВСУ.

Бидевка также отметил, что признание ДНР стало судьбоносным событием и жизненно важным для жителей республики.

Напомним, указы о признании ДНР и ЛНР Путин подписал 21 февраля 2022 года. В тот же день Москва заключила с Донецком и Луганском договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи с республиками Донбасса. 2 октября 2022 года данные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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