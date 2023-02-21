Донецк, 21 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, чтобы иметь основания для их защиты от готовящегося Киевом нападения. Об этом 21 февраля заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

«Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии», — сказал Бидевка.

Он напомнил, что доказательства готовящегося нападения были впоследствии найдены и обнародованы. Спикер народного совета ДНР подчеркнул роль президента РФ Владимира Путина в признании республик и предотвращении наступления ВСУ.

Бидевка также отметил, что признание ДНР стало судьбоносным событием и жизненно важным для жителей республики.

Напомним, указы о признании ДНР и ЛНР Путин подписал 21 февраля 2022 года. В тот же день Москва заключила с Донецком и Луганском договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи с республиками Донбасса. 2 октября 2022 года данные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.