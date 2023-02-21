Москва, , 12:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля сообщил, что ВСУ в 2022 году планировали захват Крыма.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали», — заявил Путин.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сегодняшний день (11 месяцев 27 дней). За прошедший год состав Российской Федерации пополнили Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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