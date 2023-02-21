Институт мировой экономики: США пообещали потратить на Украину больше, чем ЕС

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Объем финансовых обязательств по поддержке Украины со стороны США превышает аналогичные показатели Евросоюза, сообщили 21 февраля эксперты Института мировой экономики в Киле.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

С учетом резкого роста расходов со стороны США в декабре 2022 года объем обещанной ими помощи (в разных формах) достиг 73,1 млрд евро, показатель ЕС — 54,9 млрд евро.

Правительства стран ЕС ведут себя «нерешительно», тем более что привлечь финансовые ресурсы можно быстро, что доказывает скорость принятия мер в странах ЕС по помощи собственной экономике, отметили эксперты института.

Как сообщалось ранее, общий объем только военной поддержки Киеву со стороны западных стран еще в 2022 году превысил отметку в 100 млрд долларов.

Евросоюз обещал оказывать Киеву также регулярную финансовую поддержку в объеме 18 млрд евро в год на улучшение бюджетной ситуации в стране.