Путин заявил, что страны Запада отказали России по всем позициям по гарантиям безопасности

Москва, , 12:31 — REGNUM Прямой отказ по всем позициям по своим гарантиям безопасности получила в декабре 2021 года Россия, после чего стало ясно, что угроза для нашей страны со стороны Запада нарастает. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути дела, прямой отказ», — сказал он.

Также президент РФ уточнил, что после этого стало понятно, что реализация агрессивных планов Запада уже одобрена и останавливаться он уже не станет.

«Угроза нарастала», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна из стран мира не имеет такого количества зарубежных военных баз, как Соединённые Штаты.