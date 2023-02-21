Москва, 21 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о своих планах посетить Турцию. Его визит будет связан с реализацией проекта по строительству АЭС «Аккую». Об этом он 21 февраля заявил журналистам.

Akkuyu.com АЭС «Аккую»

«Я планирую поездку туда в ближайшее время, и встречи с руководством Турецкой Республики, и посещение строительного объекта», — рассказал Лихачев.

Он также уточнил, что на площадке, где возводится АЭС «Аккую», во время землетрясения также ощущалось до 3–4 баллов. Тем не менее никаких повреждений не было зафиксировано. Не изменились в связи с сейсмособытием и темпы строительных работ. Единственное, на что повлияло землетрясение, так это на отвлечение от стройки необходимой для ликвидации последствий землетрясения техники.