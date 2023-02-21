Москва, , 12:30 — REGNUM Власти Украины с начала конфликта в Донбассе не решали его, а просто тянули время, занимаясь политическими убийствами и гонениями на верующих. Об этом заявил 21 февраля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Патриарший собор Воскресения Христова, Киев (сс) AlexanderVovck

Как отметил президент, Донбасс с 2014 года боролся за право жить на своей земле и говорить на родном языке. Все это время люди ждали, что Россия придет на помощь.

«Мы начали СВО, чтобы защитить людей на Донбассе от неонацистского режима Украины», — заявил Путин.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Это ежегодное мероприятие, которое впервые он провел в 2000 году. В нем президент определяет приоритеты развития страны в политике, экономике и социальной сфере.