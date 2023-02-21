Путин обвинил Запад в фальшивых обещаниях и жестокой лжи
Москва, 21 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Западные страны, несмотря на заверения решить проблемы жителей Донбасса, «закрывали глаза» на них. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.
Сергей Корсун ИА REGNUM
Борцы за свободу. Мюнхенская конференция. НАТО
«Обещания западных правителей, их заявление о стремлении к миру на Донбассе обернулось подлогом и жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством», — подчеркнул глава государства.
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Путин добавил, что «Запад поставлял оружие, натаскивал состав националистических батальонов».
«Ещё до начала СВО велись переговоры о поставках систем ПВО и самолётов. Мы помним о потугах Киева получить ядерное оружие», ― добавил российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Службы внешней разведки России, с декабря 2021 года страны Североатлантического альянса передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем. Кроме того, Киев получил от стран НАТО 9800 ракет к РСЗО.