Путин заявил, что ни у одной стран мира нет такого числа зарубежных военных баз, как у США

Москва, , 12:28 — REGNUM Ни одна из стран мира не имеет такого количества зарубежных военных баз, как Соединённые Штаты. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки, их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру, вся планета [ими] утыкана», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что для этого можно просто взглянуть на карту мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что символом беспринципной лжи стали западные элиты.