Москва, , 12:25 — REGNUM Символом беспринципной лжи стали западные элиты, заявил 21 февраля президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

Запад против России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Высокопоставленные представители западных стран сегодня открыто признают, что такие договорённости, как «Минск-2», подписывались ими вовсе не для мира, отметил президент.

Запад сегодня буквально упивается своим вероломством. Такую политику Путин сравнил с игрой краплёными картами. Понятие чести, доверия и порядочности для Запада сегодня не существует.

Владимир Путин «Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи».

Россия отстаивает позицию, согласно которой в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные.