Путин обвинил Запад в игре краплеными картами на жизни людей Донбасса
Москва, 21 февраля 2023, 12:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию 21 февраля обвинил Запад в бесчеловечном отношении и безразличии к мирным жителям Донбасса.
«Вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизни людей краплеными картами», — сказал глава государства.
Напомним, что Российская Федерация официально признала сувернитет и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик 21 февраля 2022 года.
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