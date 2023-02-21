Москва, , 12:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию 21 февраля обвинил Запад в бесчеловечном отношении и безразличии к мирным жителям Донбасса.

«Вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизни людей краплеными картами», — сказал глава государства.

Напомним, что Российская Федерация официально признала сувернитет и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик 21 февраля 2022 года.

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