Москва, 21 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию 21 февраля обвинил Запад в бесчеловечном отношении и безразличии к мирным жителям Донбасса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизни людей краплеными картами», — сказал глава государства.

Напомним, что Российская Федерация официально признала сувернитет и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик 21 февраля 2022 года.