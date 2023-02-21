Москва, , 12:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись ещё до начала специальной военной операции (СВО). Об этом глава российского государства заявил в ходе обращения к Федеральному собранию 21 февраля.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Театр военных действий осваивался задолго до первого шага Москвы», — сказал Путин.

Глава государства также напомнил о «потугах киевского режима заполучить ядерное оружие».

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Как сообщало ИА REGNUM, на оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля приглашены участники специальной военной операции (СВО). Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% опрошенных жителей России поддерживают СВО.