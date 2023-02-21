Москва, 21 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине из-за того, что на её территории США разворачивали биолаборатории, готовили Киев к войне. Об этом рассказал 21 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Биологическии лаборатории США на территории Украины к 24.02.2022

«США разворачивали у наших границ базы и биолаборатории, осваивали театр военных действий, готовили Украину к большой войне», — рассказал президент.

Он также напомнил, что Россия делала все возможное для предотвращения украинского конфликта, хотя для Украины готовили «совсем другой сценарий».

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля выступает с посланием к Федеральному собранию. На оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального собрания, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, руководители основных конфессий, представители Общественной палаты. В своем послании президент определит приоритеты развития страны в политике, экономике и социальной сфере.