Путин: мы делали всё возможное, чтобы решить вопрос мирным способом

Москва, , 12:15 — REGNUM Россия будет шаг за шагом решать поставленные в рамках специальной военной операции задачи, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы делали всё возможное, чтобы решить всё мирным способом», — добавил президент.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.

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