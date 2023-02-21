Путин: Россия пыталась решить вопросы мирным способом
Москва, 21 февраля 2023, 12:15 — REGNUM Россия будет шаг за шагом решать поставленные в рамках специальной военной операции задачи, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
«Мы делали всё возможное, чтобы решить всё мирным способом», — добавил президент.
Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.
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