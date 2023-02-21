Москва, 21 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Россия будет шаг за шагом решать поставленные в рамках специальной военной операции задачи, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Мы делали всё возможное, чтобы решить всё мирным способом», — добавил президент.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.