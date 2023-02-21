Москва, , 12:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения обращения Федеральному собранию 21 февраля заявил, что российская сторона делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Донбасс с 2014 года боролся за право жить на своей земле и говорить на родном языке, не сдавался в условиях блокады и обстрелов, верил и ждал, что Россия придет на помощь», — заявил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что российская сторона предпринимала все возможные меры для разрешения вопроса мирными средствами, однако «за нашей спиной готовился совсем другой сценарий».

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