Москва, 21 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения обращения Федеральному собранию 21 февраля заявил, что российская сторона делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Донбасс с 2014 года боролся за право жить на своей земле и говорить на родном языке, не сдавался в условиях блокады и обстрелов, верил и ждал, что Россия придет на помощь», — заявил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что российская сторона предпринимала все возможные меры для разрешения вопроса мирными средствами, однако «за нашей спиной готовился совсем другой сценарий».