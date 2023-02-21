Москва, , 12:15 — REGNUM С посланием Федеральному собранию в 2023 году президент России Владимир Путин выступает в сложное для страны время. Об этом в ходе выступления в Гостином дворе глава государства заявил 21 февраля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, рубежное время, важнейших исторических событий», ― указал российский лидер.

Он подчеркнул, что происходящие события «определяют будущее нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин оглашает своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Это первое послание российского лидера с начала спецоперации на Украине.

На мероприятие приглашены участники специальной военной операции на Украине. При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, иностранных коллег в этом году решено было не звать.