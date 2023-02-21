Москва, 21 февраля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Свыше 170 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено «Южной» группировкой российских войск во время наступательных действий на донецком направлении. Об этом 21 февраля сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск Вооружённых сил (ВС) РФ при поддержке штурмовой авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии продолжали наступление на донецком направлении.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

Также указывается, что около Краматорска было уничтожено две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ и склад боеприпасов украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружённые формирования Украины не отступают ни на одном из участков фронта.