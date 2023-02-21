Пекин, 21 февраля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Власти США регулярно делают заявления о «защите мира», но в действительности их военно-промышленный комплекс хорошо зарабатывает на украинском конфликте, заявил 21 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Вашингтон — крупнейший поставщик оружия в этом конфликте, напомнил Вэньбинь, риторически поинтересовавшись, «где у США совесть».

Как сообщалось ранее, президент США Джозеф Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом 500 млн долларов. В него войдут в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что Китай ждут «последствия» в случае, если Пекин будет поставлять оружие Москве. В МИД Китая назвали это заявление неприемлемой формой давления.