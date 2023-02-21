Пушилин: ВСУ не отступают ни из Угледара, ни из Артёмовска
Донецк, 21 февраля 2023, 12:06 — REGNUM Вооружённые формирования Украины не отступают ни на одном из участков фронта. Об этом 21 февраля заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Он уточнил, что ВСУ не уходят ни из Артёмовска, ни из Угледара, ни из Марьинки.
«Признаков отвода украинских войск не имеем ни в Артёмовске, ни в Угледаре, ни в Марьинке», ― сказал в беседе с РИА Новости Пушилин.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». При этом он пообещал, что украинские военные будут оказывать сопротивление и в это же время вести подготовку к контрнаступлению.
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