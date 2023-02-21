Донецк, 21 февраля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины не отступают ни на одном из участков фронта. Об этом 21 февраля заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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Он уточнил, что ВСУ не уходят ни из Артёмовска, ни из Угледара, ни из Марьинки.

«Признаков отвода украинских войск не имеем ни в Артёмовске, ни в Угледаре, ни в Марьинке», ― сказал в беседе с РИА Новости Пушилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». При этом он пообещал, что украинские военные будут оказывать сопротивление и в это же время вести подготовку к контрнаступлению.