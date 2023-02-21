Москва, , 12:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля будут тщательно изучать во всем мире.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире», — сказал заместитель руководителя Администрации президента в эфире «Первого канала» в преддверии мероприятия.

Напомним, что глава государства начнет оглашение послания Федеральному собранию в 12:00 по московскому времени.

Также Песков в эфире «Первого канала» сообщал, что послание президента парламенту займет около часа.

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