Москва, 21 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля будут тщательно изучать во всем мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире», — сказал заместитель руководителя Администрации президента в эфире «Первого канала» в преддверии мероприятия.

Напомним, что глава государства начнет оглашение послания Федеральному собранию в 12:00 по московскому времени.

Также Песков в эфире «Первого канала» сообщал, что послание президента парламенту займет около часа.