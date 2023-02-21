Варшава, 21 февраля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Расширение на территории Польши инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) обсудит в ходе своего визита в Варшаву с польскими властями президент США Джо Байден. Об этом 21 февраля рассказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы будем говорить об усиленном присутствии НАТО, в том числе инфраструктурном», — сказал он.

Также Пшидач отметил, что считает большим успехом польской дипломатии и президента Польши то, что после саммита НАТО в Варшаве польская сторона получила персональное присутствие войск США и НАТО, численность которых на данный момент составляет свыше 10 тысяч военных.

«В то же время сегодня уже пора наполнять содержанием все эти обязательства», — добавил глава бюро международной политики канцелярии польского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что после краткого визита в Киев президент США Джо Байден прибыл в Польшу в рамках запланированной официальной программы, которая, по всей вероятности, будет включать обращение к президенту России Владимиру Путину.