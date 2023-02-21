Париж, , 11:59 — REGNUM Французская компания Engie инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО «Газпром экспорт», добиваясь признания неисполнения обязательств по поставке газа по долгосрочным контрактам. Об этом говорится в отчете компании.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой «Газпром экспортом» компании Engie по состоянию на середину июня 2022 года», — говорится в отчете французской компании.

С 1 сентября 2022 года Газпром приостановил прокачку газа в адрес Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме. В соответствии с указом президента РФ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа запрещается поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен в полном объеме.

Напомним, французская компания была основным импортером российского газа во Францию, а также акционером газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В начале 2021 года Газпром поставил во Францию 6,6 млрд кубометров газа.