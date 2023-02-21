Москва, , 11:58 — REGNUM Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию займет около часа. Об этом во вторник, 21 февраля, в преддверии мероприятия сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Также Песков отметил, что само послание является «систематизированным документом, авторским материалом Путина».

Как передавало ИА REGNUM, главные цитаты из трансляции обращения Путина к Федеральному собранию будут показаны на крупноформатных экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Сочи и ряде других российских городов.

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