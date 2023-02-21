Москва, 21 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию займет около часа. Об этом во вторник, 21 февраля, в преддверии мероприятия сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также Песков отметил, что само послание является «систематизированным документом, авторским материалом Путина».

Как передавало ИА REGNUM, главные цитаты из трансляции обращения Путина к Федеральному собранию будут показаны на крупноформатных экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Сочи и ряде других российских городов.