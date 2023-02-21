Москва, 21 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Россия очень внимательно следила за визитом президента США Джо Байдена в Киев и намерена наблюдать за его визитом в Польшу. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Такие события важны. Естественно, мы очень внимательно наблюдали за этим, внимательно будем наблюдать, что сегодня будет происходить в Польше», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что, вероятнее всего, в ходе визита Байдена в Польшу будет происходить дальнейшая концентрация русофобии, а также взаимное убеждение в новых поставках оружия и нагнетание напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач рассказал, что расширение на территории Польши инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) обсудит в ходе своего визита в Варшаву с польскими властями президент США Джо Байден.