Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Конфликт США и России является ещё более острым, чем советско-американское противостояние в период Карибского кризиса, отмечает The New York Times в материале от 20 февраля (перевод ИА REGNUM).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Личное противостояние» президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, похоже, — самый острый антагонизм «со времен Кеннеди и Хрущева», указывают авторы статьи, посвященной визиту американского президента в Киев.

«И даже в самые тяжелые моменты этого противостояния — Кубинский ракетный кризис 1962 года — два лидера обменивались вежливыми письмами и искали выход. В конце концов, они его нашли», — отмечает The New York Times.

Ситуацию осложняет то, что на смену двустороннему противостоянию сверхдержав пришло противостояние Китая и России, с одной стороны, и США — с другой. В NYT напомнили, что параллельно визиту Байдена в Киев куратор внешней политики в ЦК Компартии Китая Ван И прибывает в Москву. Как ожидается, он проведёт ряд встреч, «которые обещают быть гораздо более дружественными, чем его спор в субботу вечером с (главой Госдепа) Энтони Блинкеном».

Ранее Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что Китай якобы хочет помочь России вооружениями, которые будут использованы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Утверждается, что именно на эту тему Блинкен вступил в пикировку с Ван И в кулуарах недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

The New York Times ссылается на американских чиновников, которые говорят, что Ван И и другие китайские чиновники хотят помочь Владимиру Путину противостоять «высокомерным, лицемерным и упадочным Соединенным Штатам». При этом чиновники отмечают, что российско-китайские отношения «имеют свои пределы» — вплоть до того, что Си Цзиньпин «публично предостерёг Россию от применения ядерного оружия».