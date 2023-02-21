Москва, 21 февраля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Забота о народе и его сбережение являются главными приоритетами российских властей. Об этом 21 февраля в преддверии оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он добавил, что «специальная военная операция является вопросом экзистенциальным» для России, «для всего нашего народа и лично для президента».

«Социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей о сбережении русского народа ― это ещё один безусловный приоритет для всех нас и, конечно, для правительства и для всего высшего руководства страны», ― указал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе в полдень 21 февраля. Это будет первое послание российского лидера с начала спецоперации на Украине.

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Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства сделает акцент на текущей политической ситуации: специальной военной операции, экономике и социальной сфере.